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Samandağ’da feci kaza: 3 yaralı
HATAY'IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1’İ AĞI 3 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 10.11.2020, 18:21
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1’i ağı 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kurteres Mahallesi istikametine sürücü kimliği belli olmayan 31 SV 398 plakalı motosiklet ile sürücü kimliği belli olmayan 31 SK 910 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle 31 SK 910 plakalı motosiklet sürüklenirken, kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonra trafik çift taraflı trafiğe kapatıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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