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Samandağ’da denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde aynı gün içerisinde denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Asayiş 19.06.2022, 20:46
Samandağ’da denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde aynı gün içerisinde denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Çevlik ve Meydan sahilinde gün boyu denize serinlemek için giren 6 kişi, rip akıntısına kapıldı. Cankurtaranlar ve itfaiye ekipleri boğulma tehlikesi geçirenleri karaya çıkardı. Boğulmaktan kurtarılan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Samandağ sahillerinde her yıl, halk arasında "kum göçmesi veya kum kayması" olarak da bilinen rip akıntısına bağlı olarak boğulma vakaları görülüyor.

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