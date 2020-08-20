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Samandağ’da baca yangını korkuttu
HATAY’DA BİR İŞ YERİNİN BACASINDA ÇIKAN DUMANLARIN YÜKSELMESİ KORKULU ANLAR YAŞATTI.
Asayiş 20.08.2020, 13:05
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Hatay’da bir iş yerinin bacasından yükselen dumanlar korkulu anlar yaşattı.
Samandağ ilçesine bağlı Çiğdede Mahallesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin çatı katındaki bacasından çıkan dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 katlı binanın çatısına çıkarak yangını büyümeden söndürdü.
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