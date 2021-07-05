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Samandağ’da alkol ve asayiş uygulaması

Hatay’ın sahil kenti Samandağ ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri alkollü, şüpheli kişi ve araçları kontrol etti

Asayiş 05.07.2021, 01:13
Samandağ’da alkol ve asayiş uygulaması

Hatay’ın sahil kenti Samandağ ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri alkollü, şüpheli kişi ve araçları kontrol etti

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından, kent merkezinde alkol ve asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Yapılan uygulamada trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları, seyir halinde cep telefonu ile konuşmamaları ve yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesi konusunda uyarıda bulunuldu.
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