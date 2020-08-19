Samandağ’da 77 kök kenevir ele geçirildi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde asayiş ekiplerinin operasyonunda 77 kök Hint keneviri, 500 gram kubar esrar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretini engellemeye yönelik ilçeye bağlı Yeşilyazı Mahallesi’nde bir adrese gerçekleştirilen operasyonda 77 kök Hint keneviri, 500 gram kubar esrar ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon sonrası gözaltına alınan S.B. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.