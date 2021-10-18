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Samandağ’da 567 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 567 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Asayiş 18.10.2021, 14:40
Samandağ’da 567 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 567 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Deniz Mahallesi’nde D.E.’nin evinde sahte içki ürettiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 567 litre sahte içkiyle, içki üretiminde kullanılan bakır kazan ve kapağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

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