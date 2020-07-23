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Saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı
KARABÜK’ÜN ESKİPAZAR İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA VİRAJI DÖNEN SAMAN YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ. KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 23.07.2020, 14:30
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Karabük’ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında virajı dönen saman yüklü tır devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Kastamonu istikametine gitmekte olan Özkan Çakır (43) idaresindeki 37 RD 596 plakalı saman yüklü tır, Karabük kavşak köprüsünde virajı döndüğü sırada devrildi. Kazada sürücü Özkan Çakır ve yanında bulunan Ekrem Çakır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası Vinç yardımı ile yol çift yönlü trafiğe kapatılarak olay yerinden kaldırılırken, trafik ekipleri kaza ilgili soruşturma başlattı.
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