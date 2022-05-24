Saman yüklü kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde alev alarak yanan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Maraşboğazı Mahallesinde tarladan dönen 31 FH 255 plakalı kamyonun kasasındaki samanlar henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın buğday ekili tarım arazisine sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan kamyona müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında kamyon kullanılmaz hale gelirken yaklaşık 2 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.