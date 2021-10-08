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Saman yüklü kamyon alt geçide takıldı, yola savrulan çuvallar trafiği kilitledi

Elazığ’da saman yüklü kamyon, kapasitesinden fazla yük alması nedeniyle alt geçitten geçemedi. Alt geçide takılan saman dolu çuvallar yola savrulurken, trafik akışında aksamalar yaşandı.

Asayiş 08.10.2021, 12:16
Saman yüklü kamyon alt geçide takıldı, yola savrulan çuvallar trafiği kilitledi

Elazığ’da saman yüklü kamyon, kapasitesinden fazla yük alması nedeniyle alt geçitten geçemedi. Alt geçide takılan saman dolu çuvallar yola savrulurken, trafik akışında aksamalar yaşandı.

Olay, merkeze bağlı Atatürk Bulvarı’nda bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limitinden fazla yük yüklenen 63 AAC 752 plakalı kamyon, 4 metre 80 santimlik alt geçitten geçerken köprünün üst kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonda bulunan saman dolu çuvallar yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri yolda trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlarken, sürücüye aşırı yükten dolayı para cezası uyguladı. Fazla saman çuvalları başka bir araca aktarılırken, yol temizlenmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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