Saman tozu kavgasında hayatını kaybeden karı koca son yolculuğuna uğurlandı

Konya’da, komşular arasında evin yanındaki boş alana saman balyası indirilmesi ve toz gelmesi meselesinden çıkan kavgada hayatını kaybeden karı koca son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Vahit Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurettin Altunkaya ile evinin yan tarafında bulunan boş alana saman balyası indiren komşusu Ayhan Erdemir arasında evine saman tozu geldiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nurettin Altunkaya evinden getirdiği pompalı tabir edilen av tüfeği ile karşı taraftakilere ateş etti. Açılan ateşte Ayhan Erdemir (46) ve eşi Mahizer Erdemir (47) olay yerinde hayatını kaybederken, F.E, N.E. ve M.G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın şüphelisi Nurettin Altunkaya, adrese gelen polislere de ateş açtı. Polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine Nurettin Altunkaya yaralı olarak ele geçirildi.

Hayatını kaybeden karı kocanın cenazeleri son yolculuğuna uğurlandı

Olay yerinde hayatını kaybeden Ayhan Erdemir ile eşi Mahizer Erdemir’in cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada işlemlerin tamamlanmasının ardından karı kocanın cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Ayhan Erdemir ile eşi Mahizer Erdemir için Saraçoğlu Mezarlığında cenaze namazı kılındı. Erdemir çiftinin cenazesi namazın ardından dualarla defnedildi.