banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
AB zirvesinde Merkel'e veda
AB zirvesinde Merkel'e veda
Bill Gates'ten Türkiye ziyareti
Bill Gates'ten Türkiye ziyareti
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi

Saman torbalarının arasına gizlenmiş bin 360 paket kaçak sigara ele geçirildi

Osmaniye’de şüphe üzerine durdurulan saman yüklü kamyonda polis ekipleri tarafından yapılan aramada bin 360 paket kaçak sigara ile 51 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Asayiş 23.10.2021, 09:44
Saman torbalarının arasına gizlenmiş bin 360 paket kaçak sigara ele geçirildi

Osmaniye’de şüphe üzerine durdurulan saman yüklü kamyonda polis ekipleri tarafından yapılan aramada bin 360 paket kaçak sigara ile 51 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri haksız kazancın ve vergi kaybının önlenmesi amacıyla uygulama yaptı. Uygulama kapsamında şüphe üzerine bir kamyon durduruldu. Kamyonda saman torbalarının yüklü olduğunu gören ekipler sürücünün şüpheli davranışlarından dolayı kamyonda arama yaptı. Saman torbalarını tek tek indirerek arama yapan ekipler, torbaların arasına gizlenmiş halde 51 kilogram kaçak nargile tütünü ile kamyon kasasının tahta kısımlarına zulalanmış halde bin 360 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Öte yandan, kent genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise 3 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 10 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
12. Kayserispor 9 11
13. Gaziantep FK 9 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 9 18
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Arsenal 9 14
10. Brentford 8 12
11. Wolverhampton 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 9 7
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2