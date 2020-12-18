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Saman dolu daire alevlere teslim oldu
Bartın’da bir binanın saman dolu dairesi alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Asayiş 18.12.2020, 19:28
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Bartın’da bir binanın saman dolu dairesi alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Bartın’ın Akbaş köyünde Mehmet Dinler’e ait 3 katlı evin giriş katında yangın çıktı. Saman dolu dairedeki yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 2 itfaiye aracı ve 1 su tankeri ile müdahale edilen yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınabildi. Yanan dairedeki alevlerin üst katlara sıçramadan söndürülmesini sağlamak için çalışan itfaiye erlerinin alevlerle burun buruna kaldığı anlarda kameralara yansıdı.Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken yangının çıkış nedeninin ise yapılacak incelemeler sonucunda belirleneceği öğrenildi.
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