banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İran, işkence görüntüleri için özür diledi
İran, işkence görüntüleri için özür diledi
Instagram'da bir devir kapandı!
Instagram'da bir devir kapandı!
Halkbank, Yılın En İyi Bankası
Halkbank, Yılın En İyi Bankası
Kazdağları’ndaki yangın devam ediyor
Kazdağları’ndaki yangın devam ediyor

Saman balyası yüklü tırda yangın

Kırşehir’de saman yüklü tırda yangın çıktı.

Asayiş 24.08.2021, 00:07
Saman balyası yüklü tırda yangın

Kırşehir’de saman yüklü tırda yangın çıktı.

Kayseri-Ankara karayolu Kırşehir Kaman ilçesi yol ayrımı mevkiinde saman balyası yüklü tır henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Alevler kısa sürede tırın her yerini kapladı. Tır şoförü alevler büyümeden aracı terk ederek yanmaktan son anda kurtuldu.

Kırşehir şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre uzakta meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yorumlar (0)
31°
açık