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Saman balyası yüklü tır alev alev yandı

Osmaniye’de seyir halindeki saman balyası yüklü tır alev alev yandı.

Asayiş 03.09.2021, 12:19
Saman balyası yüklü tır alev alev yandı

Osmaniye’de seyir halindeki saman balyası yüklü tır alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli-Osmaniye karayolu üzerinde seyir halinde olan saman balyası yüklü tırda, Sakarcalık köyü civarında saman balyalarının henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Tırın dorse bölümünde çıkan yangın bir anda büyüyerek tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Tır yangını dolayısıyla bir süre kapanan Kadirli-Osmaniye karayolu yanan tırın yoldan kaldırılmasıyla tekrardan trafiğe açıldı

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