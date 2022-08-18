Saman balyaları alev aldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde saman balyalarında çıkan yangın muz seralarına ulaşmadan söndürüldü.

Yeniköy Mahallesi Göl mevkiinde, İsmet Balık’ın hayvanlarının bulunduğu besihanenin önündeki yığılı balyalar henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi çiftlik sahipleri ve çalışanları yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi’ne bağlı ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın muz seralarına ulaşmadan söndürüldü. Yangının ardından yanan saman balyaları traktör ile dağıtılırken, itfaiye ekipleri de dağılan samanlarda soğutma çalışması yaptı. Yangında yaklaşık 100 civarında saman balyasının yandığı öğrenildi.