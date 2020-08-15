Son Dakika
Saman ambarı alevler içinde kaldı
ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE AKDAM YOLU ÜZERİNDE SAMAN AMBARI ALEVLER İÇİNDE KALDI. İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN DAKİKALARCA YANGINA MÜDAHALE ETTİ.
Asayiş 15.08.2020, 18:54
3
Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan bir saman ambarı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Kozan ilçesi bağlı Akdam yolu üzerinde bulunan bir saman ambarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa süre 4 saman ambarına sıçrarken, yangına itfaiye ekipleri 4 araçla müdahale etti. Yangında yaklaşık zararın 1 milyon liralık zarar oluştuğu öğrenildi. Saman depolarına itfaiye ekipleri müdahale ederken çalışanlar korku içinde yangını izledi. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan itfaiye müdürlüğü ekipleri yangın söndürme çalışmalarını sürdürürken, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 17 Ağustos 2020
|İmsak
|04:33
|Güneş
|06:09
|Öğle
|13:13
|İkindi
|17:01
|Akşam
|20:07
|Yatsı
|21:37
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25