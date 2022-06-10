Şam’a planlanan tüm uçuşlar durduruldu

İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’a düzenlendiği hava saldırılarının ardından Suriye Ulaştırma Bakanlığı, Şam’a planlanan tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

İsrail’in başkenti Şam’a planlanan tüm uçuşlar iptal edildi. Suriye Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında başkentin güneyini vurmasının ardından Şam Uluslararası Havalimanı’na gidiş-dönüş uçuşların durdurulduğu belirtildi. Suriye hava yolu şirketi Cham Wings Airline, tüm uçuşların Halep Uluslararası Havalimanı’na yönlendirdiğini açıkladı.

Suriye, İsrail’in düzenlediği füze saldırılarının Suriye Hava Savunma Sistemleri tarafından düşürüldüğünü ancak sabah düzenlenen saldırıda 1 sivilin yaralandığını ve maddi hasar meydana geldiğini açıklamıştı.