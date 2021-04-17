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Salıncaklara dolanan atı görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki çocuk parkında salıncaklara dolanan atı görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Asayiş 17.04.2021, 19:16
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Salıncaklara dolanan atı görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki çocuk parkında salıncaklara dolanan atı görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Cennetayağı Mahallesi Toplum Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Merkezi yanındaki çocuk beşiklerinin de bulunduğu parkta oyun oymaya giden çocuklar beşiklerde atın olduğunu görünce durumu durumu yakınlarına bildirdi. Bunun üzerine çevre sakinleri bir çocuk beşiğine nasıl girdiği anlaşılamayan atı çıkarmak için itfaiyeden yardım istedi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sahipli olduğu sanılan atı beşiklerden kurtardı. Atın beşiklere nasıl dolandığı anlaşılmadı. Çocukların ise, "At herhalde bizim gibi beşiklerde sallanmak istedi, zincirden atladı ayağı dolandı” şeklindeki ifadeleri ise gülüşmelere neden oldu.
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