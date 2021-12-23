Son Dakika
Salihli’de sahte para ele geçirildi
Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bin 800 lira sahte para ele geçirildi.
Asayiş 23.12.2021, 14:48
Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bin 800 lira sahte para ele geçirildi.
Salihli’nin Sart Mahallesi’nde devriye gezen Sart Karakol Komutanlı ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan Z.Ö.’yü (41) durdurup üst araması yaptı. Şüpheli şahsın üst aramasında toplam bin 800 lira sahte para ele geçirildi.
Sahte paralara el konulurken, şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.