banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Halkbank’tan Teknokent Destek Paketi
Halkbank’tan Teknokent Destek Paketi

Salihli’de kamyon tarlaya devrildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Asayiş 30.05.2022, 11:53
Salihli’de kamyon tarlaya devrildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Salihli- Gölmarmara yolu Çökelek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden, Gölmarmara istikametine gitmekte olan S.B.(57) yönetimindeki 45 U 2121 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
26°
açık