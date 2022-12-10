Salihli’de jandarmadan kaçak içki operasyonu

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak üretilen 50 litre rakı ve 15 litre şarap ele geçirildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda G.A.’ya ait ikamet ve eklentilerinde yapılan aramalarda kaçak üretilen 50 litre rakı, 15 litre şarap ile 3 kilogram anason ve damıtma düzeneği ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak içkiler ve damıtma düzeneğine el konulurken, olayla ilgili çalışmanın devam ettiği öğrenildi.