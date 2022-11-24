Salihli emniyeti kaçakçılara göz açtırmıyor

Manisa’nın Salihli İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 2 aylık süreç içerisinde düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında litrelerce kaçak içki, gümrük kaçağı sigara ile binlerce kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Salihli’de “Kaçak ve Sahte Alkollü İçki Kaçakçılığının” önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 2 aylık süreçte kaçak ve sahte alkol operasyonu gerçekleştirildi. Salihli’de şüpheli şahısların ikamet, işyeri, araç ve eklentilerinde yapılan aramalarda bin 245 litre şarap, 17,7 litre rakı, 11 litre viski, 65 litre etil alkol, 18 adet 70cc sahte bandrollü viski, 1073 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 45 bin 040 dal içerisi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 44 bin 600 dal içi boş makaron, 71 kilogram kıyılmış tütün, 24 kilogram gümrük kaçağı Nargile, 34 paket gümrük kaçağı çay, 2 adet 7.65 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 19 adet fişek, 1 adet parçalara ayrılmış tabanca, 2 adet sürgü, 3 adet kabza, 4 adet cep telefonu, 95 adet telefon aksesuarı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.