banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kanal İstanbul'da Montrö formülü mü uygulanacak?
Kanal İstanbul'da Montrö formülü mü uygulanacak?
Türk tırları yaklaşık bir aydır Rus sınırında bekletiliyor
Türk tırları yaklaşık bir aydır Rus sınırında bekletiliyor
Ahmet Çakar'dan Süper Lig'i karıştıracak sözler
Ahmet Çakar'dan Süper Lig'i karıştıracak sözler
Varank, yerli aşı için gönüllü oldu
Varank, yerli aşı için gönüllü oldu

Salih Müslim’in kardeşi Mustafa Müslim korona virüsten öldü

PYD’li Salih Müslim’in kardeşi ve Zehra Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Müslim (81) korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 17.04.2021, 13:01
Salih Müslim’in kardeşi Mustafa Müslim korona virüsten öldü

PYD’li Salih Müslim’in kardeşi ve Zehra Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Müslim (81) korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep’te yaşayan ve Zehra Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Müslim, geçtiğimiz hafta yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Tedavisi zorlu geçen Müslim, 3 gün önce ise yoğun bakım ünitesinde alındı. Sabah saatlerinde durumu kötüleşen Müslim, yapılan tedaviye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Eşi de aynı hastanede halen tedavi gören Müslim’in cenazesinin yapılan işlemlerin ardından defnedileceği öğrenildi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
13°
parçalı bulutlu