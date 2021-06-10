banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
TFF'den flaş transfer kararı!
TFF'den flaş transfer kararı!

Salep toplama cinayetine müebbet hapis cezası

Karabük’ün Eflani ilçesinde 2019 yılında Salep topladığı iddiasıyla tartıştığı kişiyi tüfekle vurarak öldüren Mustafa Gültekin, müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

Asayiş 10.06.2021, 16:15
Salep toplama cinayetine müebbet hapis cezası

Karabük’ün Eflani ilçesinde 2019 yılında Salep topladığı iddiasıyla tartıştığı kişiyi tüfekle vurarak öldüren Mustafa Gültekin, müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

Olay, Eflani ilçesine bağlı Yağlıca köyünde 8 Mayıs 2019 yılında meydana gelmişti. Evlerinin ilerisinde salep kökü toplayan Nuri Kesici ile tartışan Mustafa Gültekin, öfkelenerek yanında bulunan av tüfeğiyle ateş açarak Kesici’yi öldürmüştü. Yaşanan olay sonrası 2 yıldır tutuklu bulunan Gültekin’in Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında karar verildi.

Mahkeme heyeti kasten adam öldürme suçundan Mustafa Gültekin’i müebbet hapis cezası ve ayrıca silahla tehdit suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Gültekin’in avukatları ise, yaşanan olayda tahrik olduğunu ve şahsın 2 hafta öncede aynı bölgeye gelerek müvekkilleri ile tartıştıklarını ifade ederek verilen cezaya itiraz ederek İstinaf mahkemesine başvurdu.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
26°
açık