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Salep soğanı toplayan 1 kişiye 83 bin 938 lira ceza
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde koruma altındaki salep soğanlarını toplayan 1 kişi yakalandı.
Asayiş 01.06.2021, 15:33
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde koruma altındaki salep soğanlarını toplayan 1 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri, jandarma ile birlikte koruma altındaki salep soğanlarını toplayan 1 kişiyi yakaladı.Kimliği açıklanmayan şahsa 83 bin 938 TL idari para cezası uygulandı.