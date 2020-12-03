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Kahramanmaraş’ta otelde silahlı saldırı: 2’si polis 5 yaralı
Kahramanmaraş’ta otelde silahlı saldırı: 2’si polis 5 yaralı

Saldırıya uğrayan polis memuru şehit oldu

Kahramanmaraş’ta aranan kişiyi otelde yakalamak isterken silahlı saldırı sonucu yaralanan polis memurlarından Barış Göl kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Asayiş 03.12.2020, 13:29
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Saldırıya uğrayan polis memuru şehit oldu

Kahramanmaraş’ta aranan kişiyi otelde yakalamak isterken silahlı saldırı sonucu yaralanan polis memurlarından Barış Göl kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Antalya’da bir cinayetten aranan Muhammet Karataş’ın (22) İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğunu belirlemesi üzerine operasyon düzenledi. Şahsın kaldığı otele gelen polisler, aranan kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda arkadaşı ile birlikte yaralanan polis memuru Barış Göl, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şahsı yakalama çalışması devam ediyor.
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