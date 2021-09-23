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Saldırıya uğrayan Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya Camcı hayatını kaybetti

Diyarbakır’da silahlı saldırı sonucu yaralanan Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya Camcı 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Asayiş 23.09.2021, 11:16
Saldırıya uğrayan Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya Camcı hayatını kaybetti

Diyarbakır’da silahlı saldırı sonucu yaralanan Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya Camcı 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 5 Eylül akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Köprübaşı mevkiinde bulunan bir kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya Camcı, 9 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Camcı ve Askeri O. isimli 3 kişi oturdukları esnada adı henüz bilinmeyen bir kişi tarafından iddiaya göre tehdit edildi. Aralarında sözlü tartışma sonrası olay yerinden uzaklaşan şahıs, kısa süre sonra 2 oğlu olan S.I. ve F.I. isimli iki kişi ellerinde bulunan silahlarla 3 kişiye saldırıda bulundu. Ağır yaralanan Ziya Camcı, 9 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Camcı ve Askeri O. çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır merkezinde bulunan hastanelere kaldırıldı.

17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya Camcı, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Dün gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Camcı’nın cenazesi yakınları tarafından alındı.

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