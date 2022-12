Saldırıya uğrayan müzisyen Mehmet Dudarık’ın ablasından açıklama

Ankara’da yumruklu saldırıya uğrayan müzisyen Mehmet Dudarık’ın tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi’nde açıklamalarda bulunan ablası oyuncu Gülden Dudarık, “Sağlık durumu şimdi çok daha iyiye doğru gidiyor. Mehmet uzun zamandır MS hastası. Travma ve stres atak geçirmesine sebep oluyor. Muhtemelen psikiyatrik bir yardım alacağız çünkü hem fiziksel hem de psikolojik olarak ağır bir travma yaşadı” dedi.

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekânında konser veren müzik grubunun bateristi Mehmet Dudarık, arkadaşının ayağına basılması gerekçesiyle B.B.K. tarafından saldırıya uğramıştı. Aldığı yumruk darbeleriyle yere düşen ve ağır yaralanan Dudarık, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınmıştı. 18 Aralık’ta Ankara’dan Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Mehmet Dudarık’ın durumunun iyiye gittiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve Beyin Cerrahisi Servisi’nde tedavisinin sürdüğü öğrenilmişti.

Müzisyen Mehmet Dudarık’ın ablası oyuncu Gülden Dudarık, kardeşinin sağlık durumu ve saldırı olayıyla ilgili Eskişehir Şehir Hastanesi’nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Olayın şüphelisi B.B.K.’nin ifadesinde yer alan ‘ayağıma bastı’ iddiasının gerçek dışı olduğunu söyledi.

“Sağlık durumu çok daha iyiye gidiyor”

Mehmet Dudarık’a hastanede refakat eden ablası oyuncu Gülden Dudarık, kardeşinin sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini belirterek, “Sağlık durumu şimdi çok daha iyiye doğru gidiyor. Durumundan dolayı şu an iyi hissediyoruz. Sürecin başından itibaren ben hep yanında olmaya çalıştım. Çok şükür konuşuyor, yemeğini yiyebiliyor. Son durumu ile ilgili olarak doktorlar MR sonuçları çıktıktan sonra bir şeyler söyleyebilecekler ama şimdilik gayet iyi. Bir süre daha kontrol altında tutulacak. Bugün MR sonuçları çıkarsa doktor bizi bilgilendirecek. Herkese destekleri için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten, sürecin en başından beri sosyal medyadan destek veren oyuncu dostlarımıza, sanatçı dostlarımıza, seven herkese çok teşekkür ederim, minnettarız” şeklinde konuştu.

“Ayağa basma bile değil, bir şekilde o bahane ile saldırı gerçekleşmiş”

Saldırganın verdiği ifadeye ilişkin konuşan Gülden Dudarık, “Ayağına bastığına dair öyle bir şeyler söylenmiş, ama durum öyle değil. Süreç yargıya intikal ettiği için şu durumda bir şey söylemem doğru olmaz. Avukatlar bununla ilgili size mutlaka açıklama yapacaklardır ama öyle bir durum yok yani. Hatta bana kalırsa ayağa basma bile değil. Bir şekilde o bahane ile saldırı gerçekleşmiş” ifadelerini kullandı.

“Uzun zamandır MS hastası”

Kardeşinin uzun zamandır MS hastası olduğunu ve yaşan travmaların atak geçirmesine sebep olduğunu kaydeden Dudarık, “MR sonucunu bekliyoruz. Artık sonuca göre doktorlar ayakta tedaviye mi devam edecekler, yatışa mı devam edecekler şu an bir şey diyemiyorum. Mehmet uzun zamandır MS hastası. MS teşhisi konması da yine bir travma sonrası ortaya çıktı. Travma ve stres aşırı derecede tetikliyor bu durumu. Atak geçirmesine sebep oluyor. Atak da vurduğu uzvu kaybetmesine sebep oluyor. Bu kadar ciddi nörolojik bir hastalık. Bizim en büyük korkumuz bu. Süreç, hastaneden çıktıktan sonra nasıl devam edecek, o da bizi endişelendiriyor. Muhtemelen psikiyatrik bir yardım alacağız çünkü hem fiziksel hem de psikolojik olarak ağır bir travma yaşadı. Umarım sonrası için kalıcı bir durum, bir hasar söz konusu olmaz. Şu an en büyük endişemiz bu açıkçası. Sağlığının git gide daha iyiye gitmesinden dolayı çok mutluyum” dedi.

Olayın geçmişi

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekânında verdikleri konser sonrası ‘Piiz’ müzik grubunun bateristi Mehmet Dudarık, arkadaşının ayağına bastığı gerekçesiyle çıkan tartışmada B.K.K. tarafından darp edildi. Aldığı yumruk darbeleri nedeniyle ağır yaralanan Dudarık, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli B.B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.