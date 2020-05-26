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Saldırıya uğrayan köpeğini kurtarmak için köpeklerin arasına böyle daldı

İzmir’de, sahibi olduğu köpeğin diğer sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını gören kadın, köpeklerin arasına daldı, canını hiçe sayarak köpeğini kurtardı. Dakikalarca mücadele veren kadın ve köpeğin yaralandığı anlar kameralara yansıdı.

Saldırıya uğrayan köpeğini kurtarmak için köpeklerin arasına böyle daldı

İzmir’de, sahibi olduğu köpeğin diğer sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını gören kadın, köpeklerin arasına daldı, canını hiçe sayarak köpeğini kurtardı. Dakikalarca mücadele veren kadın ve köpeğin yaralandığı anlar kameralara yansıdı.

26 Mayıs 2020 Salı 13:17
2010 Okunma
Saldırıya uğrayan köpeğini kurtarmak için köpeklerin arasına böyle daldı

Olay İzmir'in bir ilçesinde meydana geldi. Demet Y. isimli bir kadın, Ramazan Bayramının birinci günü köpeğini tuvalet ihtiyacını karşılaması amacıyla dışarıya çıkarmıştı. Demet Y., daha sonra köpeğinin diğer sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını gördü. Canını hiçe sayan kadın, bir anda çok sayıda köpeğin arasına daldı.

Dakikalarca mücadele verdi

Kadın yerlerde sürüklendi, köpeğini diğer köpeklerden kurtarmak için dakikalarca mücadele verdi. Bu sırada kendide yaralandı. Dakikalar sonra boğulan köpeğini sokak köpeklerinden kurtarmayı başardı. Demet Y., ardından da ağır yaralı köpeğini hemen bir veterinere götürdü. Tüm bu anlarda saniye saniye kameralara yansıdı.

Son Güncelleme: 26.05.2020 13:18
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