Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
101518
ALTIN
388.396
DOLAR
6.8495
STERLİN
8.3081
EURO
7.4035

Saldırıya uğrayan kaymakam konuştu

Adana'da Yüreğir Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaç sahibi vatandaşlara soğan dağıtırken saldırıya uğrayan Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, "Bizzat başında bulunduğum grubumuz art niyetli kişilerin saldırısına uğramıştır" dedi.

Saldırıya uğrayan kaymakam konuştu

Adana'da Yüreğir Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaç sahibi vatandaşlara soğan dağıtırken saldırıya uğrayan Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, "Bizzat başında bulunduğum grubumuz art niyetli kişilerin saldırısına uğramıştır" dedi.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:13
2007 Okunma
Saldırıya uğrayan kaymakam konuştu

Kaymakam Oğuzhan Bingöl, CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın yardım dağıtan Vefa Sosyal Destek Grubuna ve kendisine sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından o akşam yaşananları anlattı.

<iframe src='https://www.iha.com.tr/ivideo.php?vid=138351'  frameborder='0' width='640' scrolling='no' height='360'></iframe>

14 Mayıs tarihinde saat 22.00 sularında kaymakamlık hizmet binası önünde yardım dağıtımı esnasında başında bulunduğu Vefa Sosyal Destek Grubuna, art niyetli kişilerin saldırdığını ifade eden Kaymakam Bingöl, "Pandemi sürecinden etkilenen vatandaşlarımızın yardım taleplerinin ivedilikle yerine getirilmesi, aynı zamanda kamu kaynaklarını da etkin ve verimli kullanmak adına yardım organizasyonları akşamları da yapılmaktadır. Organize şekilde dağıtım alanımıza kalabalık bir grup tarafından yapılan fiziki ve sözlü saldırıya, bunun devamında ise daha büyük bir provokasyona bizzat engel olmaya çalıştık. Fiziki saldırı olmaya başladığı andan itibaren koruma polisi arkadaşımız şahsımı ve Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerini korumak için araya girmiş ve darp edilmiştir. Darp raporları mevcuttur" diye konuştu.

Kaymakam Bingöl saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan birisinin bir siyasi partinin İlçe Gençlik Kolları Başkanı olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Bu kişinin siyasi parti ilçe gençlik kolları başkanı olması olay sonrasında tespit edilmiş hususlardandır. Gelen bu grubun çeşitli açılardan profesyonelce yaptıkları kamera çekimleri, meydana gelen saldırının ne kadar organize olduğunun ve art niyet taşıdığının açık delilidir. Yardımları zamanında ulaştırmak için ailelerine ayıracakları zamandan fedakarlık ederek Vefa Grubu çalışmalarına katılan gönüllü kadınlarımızın 25 gündür evinin kapısını, çocuklarının yüzünü görmeyen babaların gece saat 22.00'de yardım dağıttığı bir ortamda, kamu görevi yapan bir kaymakamın bizzat orada olmamasının devletin kaymakamına yüklemiş olduğu ağır sorumlulukla bağdaşmayacağı açıktır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama konusundaki motivasyonumuz, bu saldırıdan herhangi bir yara almış değildir. Keza, hadisenin cereyan ettiği gece de yardım dağıtımımız devam etmiş ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Çünkü en değerli yardım ihtiyaç sahiplerine zamanında ulaştırılan yardımdır."

Bingöl, daha sonra şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ve desteğiyle pandemi sürecinde Yüreğir Vefa Sosyal Destek Grubu olarak 90 binin üzerinde aileye ayni ve nakdi yardım ulaştırılmış olup, aş evimiz vasıtasıyla 2 bin 555 kişiye günlük sıcak yemek verilmektedir. Olayın yargıya intikal ettiği bu aşamadan sonra Yüreğir Kaymakamlığı olarak kamu hizmetlerinin ve yardım organizasyonlarının aksamaması için gece gündüz çalışmalarımıza devam edeceğiz. İçişleri Bakanımızın ve valimizin doğrudan talimatlarıyla, kararlılık ve motivasyonumuzun devam ettiğini, bayram öncesi sevindirmeyi düşündüğümüz 7 bin 500 aile için, herkesin desteğini beklediğimizi de paylaşmak isteriz."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karaman’da çapa motoru uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Karaman’da çapa motoru uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Driftten 6 bin 500 lira ceza yedi, "Pişman değilim" dedi
Driftten 6 bin 500 lira ceza yedi, "Pişman değilim" dedi
Denize girmeye gelip ceza yiyen gencin baba korkusu: 'Babam eve almayacak'
Denize girmeye gelip ceza yiyen gencin baba korkusu: 'Babam eve almayacak'
Bursa'da silahların konuştuğu kavga güvenlik kamerasında
Bursa'da silahların konuştuğu kavga güvenlik kamerasında
Fotoğraf çekerken uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti
Fotoğraf çekerken uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti
Ankara Barosu'nun Erbaş hakkındaki suç duyurusunda soruşturmaya yer olmadığı kararı çıktı
Ankara Barosu'nun Erbaş hakkındaki suç duyurusunda soruşturmaya yer olmadığı kararı çıktı
İçişleri Bakanlığı: '1 Ocak'tan bu yana 78 terörist ikna yoluyla teslim oldu'
İçişleri Bakanlığı: '1 Ocak'tan bu yana 78 terörist ikna yoluyla teslim oldu'
Kayınvalidesinin parasıyla borcunu ödeyen gelinin kapkaç yalanı
Kayınvalidesinin parasıyla borcunu ödeyen gelinin kapkaç yalanı
14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı
14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı
Hırsızlar 5 günde iki kez girdikleri iş yeri sahibini canından bezdirdi
Hırsızlar 5 günde iki kez girdikleri iş yeri sahibini canından bezdirdi
Polise maskesiz yakalanan taksici: 'Yedik mi cezayı'
Polise maskesiz yakalanan taksici: 'Yedik mi cezayı'
Türk Bayrağını indiren zanlı yakalandı
Türk Bayrağını indiren zanlı yakalandı
Konteyner içinde saklanan zanlı jandarmadan kaçamadı
Konteyner içinde saklanan zanlı jandarmadan kaçamadı
Bolu’da, kumar operasyonu
Bolu’da, kumar operasyonu
AFAD tarafından kurtarılan şahsa 65 yaş kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı
AFAD tarafından kurtarılan şahsa 65 yaş kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı
Van’da toprağa gömülü 38 kilo 670 gram eroin ele geçirildi
Van’da toprağa gömülü 38 kilo 670 gram eroin ele geçirildi
Sultangazi’de yangın paniği
Sultangazi’de yangın paniği
MSB: 'Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'
MSB: 'Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'
Korona virüs tedbirlerine uymayan 850 kişiye ceza yağdı
Korona virüs tedbirlerine uymayan 850 kişiye ceza yağdı
Motosikletten düşen sürücü yaralandı
Motosikletten düşen sürücü yaralandı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim