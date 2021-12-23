banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Putin: “Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar”
Putin: “Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar”
Azerbaycan’dan Fransa’ya Karabağ notası
Azerbaycan’dan Fransa’ya Karabağ notası
Dolar, son bir ayın en düşük seviyesinde
Dolar, son bir ayın en düşük seviyesinde
Dolardaki düşüş sonrası Tarım Kredi Marketleri'nden indirim!
Dolardaki düşüş sonrası Tarım Kredi Marketleri'nden indirim!

Saldırıya uğrayan eczane sahibi konuştu: “Arkadaşımı cama fırlattı, ölümle sonuçlanabilirdi”

Ankara’da saldırıya uğrayan Eczacı Meryem Kart, yaşanan dehşet dolu anları anlatarak, “Bizim eczanenin içerisinde cam kırıldı, arkadaşımı cama fırlattı. Ölümle de sonuçlanabilirdi” dedi.

Asayiş 23.12.2021, 15:05
Saldırıya uğrayan eczane sahibi konuştu: “Arkadaşımı cama fırlattı, ölümle sonuçlanabilirdi”

Ankara’da saldırıya uğrayan Eczacı Meryem Kart, yaşanan dehşet dolu anları anlatarak, “Bizim eczanenin içerisinde cam kırıldı, arkadaşımı cama fırlattı. Ölümle de sonuçlanabilirdi” dedi.

Olay, Çankaya ilçesine bağlı 100’üncü Yıl Mahallesinde bir eczanede meydana geldi. Önce eczaneden ilaç alan Y. E. adlı bir kadın, 10 dakika geçmesinin ardından satın aldığı ilacı iade etmek için eczaneye geri geldi. İddiaya göre, iade işlemleri için gerekli şartları yerine getirmeyen kadın, eczane çalışanlarına sözlü tacizde bulunmaya başladı. Eczane çalışanlarının polisi araması üzerine daha da sinirlenen Y. E., sözlü şiddetin ardından fiziksel şiddete başvurdu. Saldırganın eczane çalışanlarına yönelik şiddeti kameraya yansıdı. Yaşanan arbede sırasında Y. E. tarafından kolu ısırılan ve birçok yerinde ağrı hisseden Eczacı Meryem Kart, o korku dolu anları İHA’ya anlattı.

“Benim kolumu ısırdı, arkadaşımın yüzünü tırnaklarıyla çizdi”

Yaşadıkları dehşet dolu anları anlatan Meryem Kart, “Hasta birkaç saat önce aldığı ilacı iade etmek istedi. Ancak iade şartlarını yerine getirmedi. Bize kredi kartını vermek istemedi. Temassız iade işlemi yapamayacağımı belirtmeme rağmen direndi. Nakit ödeme de kabul etmedi. Bunun üzerine bize sözlü ve fiziki olarak saldırıya geçti. Pos cihazımızı aldı ve cihaza vurmaya başladı. Çalışma arkadaşımızın telefonunu gasp etti. Kaşemizi çantasına koydu. Sözlü saldırıdan sonra ben polisi aradım. Bunun üzerine sinirlenip bilgisayara vurmaya başladı. Sonrasında bana ve çalışma arkadaşlarıma fiziki saldırıya geçti ve maalesef tekmeler, yumruklar attı. Benim kolumu ısırdı, arkadaşımın yüzünü tırnaklarıyla çizdi. Bu olaylar yaşanırken sağlık hizmeti almaya çalışan bir hastamız içerideydi. ‘Beni lütfen çıkartın’ diyerek ağlaması beni çok üzdü. Arkadaşım saldırganı tutarken diğer arkadaşımız o hastayı dışarı çıkarttı. Bütün darp raporlarımızla beraber karakola başvurduk ve mahkeme sürecini de başlatacağız” dedi.

“Ölümle de sonuçlanabilirdi”

Saldırıda bulunan şahsın daha önce mahallede olay çıkarttığını belirten Meryem Kart, “Yakın birkaç kişiden duyum aldık. Maalesef birkaç kişiyi daha darp etmiş ama komşu olduğu için, tanıdık olduğu için kimse müdahale de bulunmamış ve kimse de şikayetçi olmamış. Böyle olunca saldırgan ceza almamış. Şiddetin hiçbir ayrımı yok. Sağlıkta şiddet değil bütün şiddet olaylarında insanlar ceza almadıkça güç buluyorlar. Bugün ben şikayet etmezsem bu hasta birkaç gün sonra yine böyle bir olaya karışacak ve daha büyük yaralanmalara yol açacak. Bizim eczanenin içerisinde cam kırıldı, arkadaşımı cama fırlattı. Ölümle de sonuçlanabilirdi. Bu şekilde sonuçlanmadığı için de bir yandan da iyi hissediyorum” şeklinde konuştu.

“Sağlıkta şiddetin gerçekten son bulmasını istiyoruz”

Olayın yaşanmasının ardından çevresinden çok fazla destek geldiğini belirten Kart, “Saldırgan hastanın yakınları tarafından bir geçmiş olsun dileği almadık. Bizimle görüşmek istediler ama avukatımızla görüşmelerini istedik. Birliğimiz, odalarımız, meslektaşlarımızdan ve diğer sağlık sektöründe çalışan arkadaşlarımızdan çok fazla geçmiş olsun dileği aldım. Sağlıkta şiddetin gerçekten son bulmasını istiyoruz. Şiddetin bir ayrımı yok ama bizler hiçbir ayrım yapmadan sağlık hizmeti vereceğimize yemin etmiş insanlar olarak bu süreçte şiddet gördüğümüz için çok çok fazla üzülüyorum. Umarım son bulur” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Alanyaspor 18 27
8. Sivasspor 18 26
9. Karagümrük 18 26
10. Beşiktaş 17 25
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8