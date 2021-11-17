banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası

Saldırıda yaralanan güvenlik korucusu olay anını anlattı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşanan bombalı saldırıdan yaralı olarak kurtulan güvenlik korucu başı Emin Negiz, "Bu tür saldırılar bize geri adım attırmayacak tam tersine terörle mücadelede bize güç verecektir" dedi.

Asayiş 17.11.2021, 15:37
Saldırıda yaralanan güvenlik korucusu olay anını anlattı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşanan bombalı saldırıdan yaralı olarak kurtulan güvenlik korucu başı Emin Negiz, "Bu tür saldırılar bize geri adım attırmayacak tam tersine terörle mücadelede bize güç verecektir" dedi.

Cizre’de PKK’lıların el yapımı patlayıcı ile düzenlemiş olduğu bombalı saldırıdan yaralı kurtulan güvenlik korucu başı Emin Negiz, saldırı anını anlattı. Bombalı saldırıdan hafif yaralı olarak kurtulan Negiz, bu tür saldırıların terörle mücadelede kendisine güç verdiğini söyledi. Negiz’in 2013 yılında da evine el yapımı patlayıcı ve molotof kokteyli ile saldırı düzenlenmiş, Negiz ve ailesi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Yaşanan bu saldırının ilk ve son saldırı olmayacağını ifade eden Negiz, ”Dün gece Konak Mahallesi Bozalan Toki Konutları mevki’inde güvenlik korucusu arkadaşlarla oturuyorduk. O esnada güvenlik korucusu arkadaşıma hadi çarşıya gidelim dedik. Arabayla geriye doğru çıktığımız esnada arabanın ön tarafından bir ses geldi. Arkadaşımda kafasını camdan çıkartıp yere bakınca siyah bir poşet olduğunu söyledi. Bende arabamı sol tarafa park edip yerdeki poşete baktım. Poşetin ağzını açınca poşetin ağır olduğunu fark ettik. Poşeti daha fazla ellemeden emniyeti arayıp şüpheli paket ihbarı yaptığım esnada bunlar bombayı uzaktan kumanda ile patlattı” dedi.

Sekiz yıl öncede Konak Mahallesindeki evine aynı tarihte saldırı gerçekleştiğini ifade eden Negiz, ”Bu saldırı bence tesadüf değil. PKK terör örgütü ne zaman fırsat bulursa o zaman saldırıyor. Şehit ağabeyi ve güvenlik korucusu olarak 30 yıldır PKK terör örgütü ile mücadele ediyoruz ve hiçbir zaman biz davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Ben ilk şehit ve gazide değilim, son şehit ve gazide olmayacağım. Otuz yıldan bu yana bu mücadelemize devam ediyoruz bu saatten sonra da devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devleti için, bayrağımız için, vatanımız için mücadelemize devam edeceğiz. Bunlar ne kadar saldırırsa ben terörle mücadelede daha ileriye gidip daha fazla ve kararlılıkla mücadele edeceğim. Allah şahidim olsun PKK terör örgütü ve yandaşları HDP olsun,yandaşları olsun ne kadar saldırırlarsa ben daha fazla ve seve seve terör örgütü ve yandaşları ile mücadele etmeye devam edeceğim” diye konuştu.

Olayla ilgili araştırmanın ise devam ettiği belirtildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6