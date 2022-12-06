Saldırgan cins köpeğini serbest bırakan sahibine, 4 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi

Başkentte, site içerisinde 4 kişiye saldırarak yaralayan cane corse cinsi köpeğin sahibi Umut Batuhan Yalçın hakkında, ’silahla muhtemel kastla yaralama’ suçlamasıyla 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Yaşanan olay, Mayıs ayında Çankaya ilçesinde bulunan bir sitede gerçekleşti. Cane corsa cins köpeğin sahibi Umut Batuhan Yalçın’ın, site içerisinde tasmasını çıkartarak köpeği serbest bıraktı. Köpek apartmandan dışarı çıkan H.Ö. (49), eşi E.Ö. (46) çocukları M.Ö. (28) ile E.K. (42) adlı kadına saldırdı. Saldırısında 4 kişi yaralanırken, köpek belediye ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle vurularak etkisiz hale getirildi. Olayın ardından gözaltına alınan cins köpeğin sahibi Yalçın, tutuklandı. Yalçın, avukatının itirazı üzerine 10 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma tamamlanarak, 5 kişi hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede şüpheli Umut Batuhan Yalçın’ın, sokakta bulduğu Cane Corse cinsi köpeği sahiplenerek evine getirdiği, köpeğin saldırgan olduğunu anlayınca da oturduğu sitenin bahçesine bıraktığı belirtildi. Köpeğin binadan çıkan vatandaşlara saldırdığı aktarıldı. Saldırıda 3 kişinin hafif, E.K. adlı kadının ise yüzünde iz kalacak şekilde yaralandığı belirtildi. Şüphelinin ifadesinde köpeğin saldırgan olduğunu anlayınca site bahçesinde serbest bıraktığını söyledi. Şüphelinin eyleminin muhtemel kastla kasten yaralama suçu olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

İddianamede, güvenlik kamera görüntülerinden köpeğin müştekilere farklı zaman dilimlerinde saldırdığının tespit edildiği, bu nedenle güvenlik müdürü Emin K., müdür yardımcısı Yusuf Ö. ve güvenlik görevlileri Berkay D. ile Emre D’nin, gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak müştekilerin yaralanmasına neden oldukları aktarıldı. Bu çerçevede, şüpheli Umut Batuhan Yalçın’ın, ‘silahla muhtemel kastla yaralama’ suçundan 4 yıl 6 aya, diğer şüphelilerin de ‘taksirle yaralanmaya neden olma’ suçundan 1,5’şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.