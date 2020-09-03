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Salça yaparken elini kıyma makinesine kaptırdı
MARDİN'İN ARTUKLU İLÇESİNDE BİR GENÇ, SALÇA YAPARKEN ELİNİ KIYMA MAKİNESİNE KAPTIRDI. SIKIŞAN ELİ İTFAİYE VE AFAD EKİPLERİNİN UZUN UĞRAŞLARI SONUCU MAKİNEDEN ÇIKARILAN GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI.
Asayiş 03.09.2020, 19:02
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Mardin’in Artuklu ilçesinde bir genç, salça yaparken elini kıyma makinesine kaptırdı. Sıkışan eli itfaiye ve AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu makineden çıkarılan genç hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kabala Mahallesi’nde Alattin İlan (25), salça yaptığı sırada elini kıyma makinesine kaptırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerince İlan’ın kıyma makinesine sıkışan eli uzun müdahale sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralı vatandaş, ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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