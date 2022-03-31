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Salça kutusundan uyuşturucu çıktı
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde salça kutusunda 386 gram metamfetamin ele geçirildi.
Asayiş 31.03.2022, 17:11
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde salça kutusunda 386 gram metamfetamin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda Kırıkhan Otogarı’nda emanet eşya olarak bırakılan salça kovası içerisine gizlenmiş 386,59 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak F.Ö. gözaltına alındı.