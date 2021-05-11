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Salça kutusunda kargoyla uyuşturucu göndermek isterken yakalandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, salça kutusuna gizlediği esrarı kargoyla göndermek isteyen 1 kişi gözaltına alındı,

Asayiş 11.05.2021, 12:26
Salça kutusunda kargoyla uyuşturucu göndermek isterken yakalandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, salça kutusuna gizlediği esrarı kargoyla göndermek isteyen 1 kişi gözaltına alındı,

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi, Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan bir kargo firmasına gelen bir müşterinin şüpheli hareketler sergilediği ihbarını aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli D.T.’nin göndermeye çalıştığı kargo paketini inceledi. Paketin içindeki 1 kilogramlık salça kutusunda 34.64 gram kubar esrar ele geçirildi. D.T. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Bu arada, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptığı belirlenen İ.Ç. isimli şahsın evinde yapılan aramada 2 gram kuru esrar maddesi, evin çatısında saksılarda ekili vaziyette 14 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.Ç. adliyeye sevk edildi.
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