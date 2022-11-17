Salça kovasından uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa’da salça kovasını açan polisler uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretiyle ilgili yaptıkları operasyonda 2 şahsın yanlarında bulundurduğu salça kovasından şüphelendi.

Kocadan uyuşturucu çıktı

Kovayı açan ekipler salçanın içerisine gizlenmiş bin 300 gram skunk maddesi ve 100 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. Olayla bağlantısı bulunan şüpheli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıslar hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek” suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.