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Saksıdan uyuşturucu çıktı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çiçek saksısı içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş 21.09.2021, 22:52
Saksıdan uyuşturucu çıktı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çiçek saksısı içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, A.D.’nin yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine şahsın adresleri tespit edilerek operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, çiçek saksısı içerisine gizlenmiş 101.30 gram metamfetamin ve 2 adet sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.D.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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