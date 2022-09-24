Saksıda uyuşturucuya polis darbesi

Gaziantep’te polis, baskın düzenlediği bir evin çatısında 6 saksı içerisinde ekilen hint keneviri tespit etti. Hint kenevirlerini tek tek söken polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstiklal Mahallesinde bir ikamete baskın düzenledi. Ekipler, evinin çatısında yaptığı aramada ise 6 ayrı saksının içerisinde hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Hint keneviri köklerini tek tek söken ekipler, çok sayıda suç kaydı bulunan M.D., H.Ş. ve S.K isimli 3 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler ikametteki aramalarda hint kenevirlerinin yanı sıra 1 adet pompalı tüfek ve 86 adet fişek ele geçirdi.