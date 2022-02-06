Saklıkent kayak merkezinde sundurma çöktü: 8 yaralı

Antalya’nın Konyaaltı İlçesi Doyran Mahallesi saklıkent kayak merkezinde bugün yaşanan çatı çökmesinde 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olay bugün saat 14.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre otele ait olan kayak kiralama binasının önünde bulunan sundurmanın aşırı kar kütlesi nedeniyle çökmesi sonucu 1 il sağlık müdürlüğü personeli ve 7 sivil vatandaş çatının altında kaldı. Vatandaşlar Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve AFAD ekipleri tarafından çatı enkazından çıkartılırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ambulans helikopter ile hastaneye sevk edilecekleri bildirildi.