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Saklandığı evde yakalanan PKK’lı terörist adliyeye sevk edildi

PKK silahlı terör örgütünün YPJ yapılanması adına faaliyet gösterdiği belirlenen ve Suriye’den Türkiye’ye geldiği tespit edilerek İzmit’te saklandığı evde yakalanan kadın terörist adliyeye sevk edildi.

Asayiş 13.08.2021, 14:55
Saklandığı evde yakalanan PKK’lı terörist adliyeye sevk edildi

PKK silahlı terör örgütünün YPJ yapılanması adına faaliyet gösterdiği belirlenen ve Suriye’den Türkiye’ye geldiği tespit edilerek İzmit’te saklandığı evde yakalanan kadın terörist adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, PKK silahlı terör örgütünün YPJ yapılanmasına üye olduğu ve örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu belirlenen N.W.M. (33) isimli kadın teröristin Suriye’den gelerek, yakalanmamak için Kocaeli ve İstanbul’da saklandığını tespit eden Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan araştırmalarda, her yerde aranan N.W.M.’nin Kocaeli ve İstanbul’daki farklı adreslerde saklandığı belirlendi. Ekipler tarafından İzmit’te belirlenen adrese düzenlenen operasyonda N.W.M.’nin saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan N.W.M., Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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