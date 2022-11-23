Saklanan tarihi eser kaçakçılarını, sahte plakalı araç ele verdi

Tekirdağ’da polis ekiplerinin dikkati üzerine Kapaklı’da saklanan tarihi eser kaçakçıları kıskıvrak yakalandı. Uyuşturucu ve tarihi eserlerle birlikte yakalanan zanlıları, sahte plakalı çalıntı araçları ele verdi. Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, polis ekipleri sahte plakalı bir aracın peşine düştü. Söz konusu çalıntı sahte plakalı aracı Başaran Sokak’ta park halinde tespit eden ekipler, söz konusu aracın başka bir çalıntı araca ait plaka olduğunu tespit etti. Aracın izini süren ekipler, T.T. adlı bir şahsa ait boş arazide ve evde arama gerçekleştirdi.

Tarihi eser kaçakçısı çıktılar

Aramalarda bir miktar uyuşturucu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet av tüfeği ve fişekler ele geçirdi. Ayrıca operasyonda 1 adet hassas terazi, 2 adet altın arama dedektörü, 26 adet tarihi eser para, 26 adet tarihi eser parçası, 2 adet demir kesme makası da tespit edilerek el konuldu.

Akü de çalmışlar

İkamette çalıntı olduğu öğrenilen araçlarla birlikte 12 adet akü, 2 adet güneş paneli, hırsızlıkta kullanılan bazı araç gereçler de bulundu.

2 kişi yakalandı

Konuyla ilgili Z.K. ve M.K. gözaltına alınırken, olaya karıştığı tespit edilen 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.