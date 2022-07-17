Sakarya’ya şehit ateşi düştü

Kuzey Irak’ta icra edilen Pençe-Kilit Harekatında Sakaryalı Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit oldu.

Sakarya’nın Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi’nde ikamet eden Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Acı haber, şehidin Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi’nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Civelek’in nişanlı olduğu ve Eylül ayında evleneceği öğrenildi.