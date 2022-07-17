banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti
Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti
Bülbülan’da Yayla şenliği
Bülbülan’da Yayla şenliği
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Sakarya’ya şehit ateşi düştü

Kuzey Irak’ta icra edilen Pençe-Kilit Harekatında Sakaryalı Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit oldu.

Asayiş 17.07.2022, 17:29
Sakarya’ya şehit ateşi düştü

Kuzey Irak’ta icra edilen Pençe-Kilit Harekatında Sakaryalı Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit oldu.

Sakarya’nın Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi’nde ikamet eden Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Acı haber, şehidin Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi’nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Civelek’in nişanlı olduğu ve Eylül ayında evleneceği öğrenildi.

Yorumlar (0)
30°
açık