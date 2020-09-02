Sakarya’dan çaldığı otomobil ile İstanbul’da yakalandı
B.G. TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinden çalarak İstanbul’a götürdüğü otomobilin plakalarını kayınvalidesinin evinin önünde değiştirmek istediği esnada polis ekiplerince yakalanan ve daha öncesinde hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Olay, 28 Ağustos Cuma günü Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık amacı ile girilen evin dolabında asılı olan otomobilin anahtarını alan şüpheli aracı alarak kayıplara karıştı. Otomobilin çalınması olayı ile alakalı harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince gerçekleştirilen incelemeler sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi. Hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan B.G. (33) isimli şüphelinin İstanbul Kadıköy ilçesinde kayınvalidesinin ikametinin önünde çaldığı otomobilin plakalarını değiştirirken kıskıvrak yakalandı.
Ele geçirilen otomobil Sakarya’daki sahibine teslim edilirken, Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli B.G., emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
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