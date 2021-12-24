Sakarya’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde iki hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde ilerlemekte olan E.Y. idaresindeki 41 AEC 439 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile karşı yönden gelmekte olan A.Ö. idaresindeki 54 BB 217 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan 41 AEC 439 plakalı araç, H.K. idaresindeki 54 B 8685 plakalı başka bir hafif ticari araca da çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Hafif ticari araç içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri bölgede yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince Sapança İlçe Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.