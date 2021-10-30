Sakarya’da zincirleme kaza: 1 yaralı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Arifiye ilçesi Adapazarı - Sapanca yolu Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ö. idaresindeki 54 ZP 256 plakalı Fiat marka otomobil, S.G. idaresindeki 54 AHD 508 plakalı Renault marka otomobil ve R.A.K. idaresindeki 54 ZD 161 plakalı Audi marka otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında S.G. idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Meydana gelen kazada otomobillerde maddi hasar oluşurken polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.