Sakarya’da yedikleri yemekten zehirlenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı
SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ OLDUĞU ÖĞRENİLEN 2 AİLEDEN OLUŞAN TOPLAM 11 KİŞİ YEDİKLERİ YEMEKTEN ZEHİRLENEREK HASTANEYE KALDIRILDI.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde mevsimlik tarım işçileri olduğu öğrenilen 2 aileden oluşan toplam 11 kişi yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay, Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik tarım işçileri olduğu öğrenilen 2 ailenin toplam 11 ferdi yedikleri yemek sonrasında rahatsızlandı. Yemek sonrasında halsizlik, kusma ve ateş gibi şikayetleri oluşan aile üyeleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince; A.Y. (19), V.Y. (15), S.Ş. (16), A.Ş. (19), M.Ş. (13), A.Ş. (13), N.Ş. (16), M.Y. (19), H.Ş. (29), H.Y. (16) ve M.Ş. (18) isimli toplam 2 aileden oluşan 11 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan 11 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürerken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.
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