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Sakarya’da yakalanan DEAŞ üyesi tutuklandı
Kastamonu’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik daha önce gerçekleştirilen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan şahıs Sakarya’da yakalanarak tutuklandı.
Asayiş 11.12.2020, 20:00
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Kastamonu’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik daha önce gerçekleştirilen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan şahıs Sakarya’da yakalanarak tutuklandı.Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgiler elde edilen ve Kastamonu’da ikamet ettikleri belirlenen yabancı uyruklu şahıslara yönelik 2 Ekim’de operasyon düzenlenmişti. Bu operasyonda yakalanamayan ve hakkında arama kaydı bulunan yabancı uyruklu M.I, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerin takibi sonucunda Sakarya’da yakalandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünden teslim alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu’ya getirilerek adliyeye sevk edildi. DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.
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