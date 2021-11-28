Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, devriye atan polis ekipleri Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi’nde ikamet önünde bulunan kişilerin durumundan şüphelendi. H.Ç., S.K., A.K., H.S. ve K.D. isimli 5 şüphelinin yapılan üst aramasında ‘bong’ diye tabir edilen malzeme ele geçirildi. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığı izni ile ikamet içerisinde yapılan aramada 21,62 gram esrar, 8 kök saksıya ekili Hint keneviri, 4 farklı şeffaf poşet içerisinde 11,80 gram metamfetamin, 3 adet folyo içerisinde 4,73 gram toz kubar, 5 ayrı folyo içerisinde 12,23 gram esrar maddesi, 1 adet şeffaf poşet içerisinde 11,74 gram Hint keneviri tohumu, 1 adet fişek olarak tabir edilen içime hazır 1,91 gram esrar maddesi ve 6 adet uyuşturucu kullanımından sonra izmarit olarak tabir edilen 3,09 gram madde ele geçirildi. Şüpheli S.K., “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu”ndan işlem yapılmak üzere ele geçen suç unsurları ile Narkotik Şube Müdürlüğüne, aranması olan şüpheli H.S. “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçu”ndan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Diğer şüphelilere de “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçu”ndan işlem başlatıldığı ve konuyla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.