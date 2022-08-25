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Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Sakarya’nın Erenler ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 25.08.2022, 12:12
Sakarya’nın Erenler ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede Erenler ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 572 gram sentetik uyuşturucu, 89 ectacy, 22 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 2 lyrica, 2 kök Hint keneviri, hassas terazi ve 2 bin 30 lira ele geçirildi. Konuya ilişkin 1’i kadın toplamda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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